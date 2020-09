At erkende, at man som spæd blev udsat for et uomtvisteligt overgreb af ens forældre, er pinefuldt at tænke på. Det er pinligt at dele med andre. For i ens selvbillede er man jo en stærk mand. Ikke et offer.

