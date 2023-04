Ja tak-tilbud lokker kunder til med lave priser og simpel psykologi

I mange timer gik jeg og ventede på, at klokken blev 17. Jeg havde opdaget noget, som gjorde mig godt og grundigt nysgerrig.

»HVAD BLIVER PRISEN!? HOLD ØJE KL. 17.00«, stod der med versaler flankeret af flamme-emojis ved et billede af noget ’oksefilet med fedtkant på’ på et Facebook-opslag fra Kvickly Sundby. Det var et såkaldt ja tak-tilbud, som – når prisen blev afsløret – kunne reserveres af dem, der nåede at skrive ja tak i kommentarfeltet, før der var udsolgt.