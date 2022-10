iPhone-test: Kameraet er bedre, men ellers rummer iPhone 14 kun små ændringer i forhold til tidligere modeller

Smartphones ser ud til at sove tornerosesøvn dette efterår. De nyeste modeller byder kun på små forbedringer, og er din smartphone kun et par år gammel, kan du beholde den et år mere. Det gælder også dedikerede iPhone-fans, viser vores test af de nye iPhone 14-modeller.