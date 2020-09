5.000 fædre får hvert år fødselsdepression: Det går ud over barnet, når far ikke kan få hjælp

»Jeg kan huske en aften, hvor Eva for første gang i lang tid var ude af huset, og jeg skulle putte Ezra alene. Jeg græd og græd og måtte ringe til Eva og sige, at hun blev nødt til at komme hjem. Jeg kunne simpelthen ikke klare det. Mest af alt havde jeg bare lyst til at kaste med ham og lade ham ligge og skrige«.

Karsten Jørgensen havde fået en fødselsdepression. Og som det er for størstedelen af de 5.000 fædre, der hvert år rammes, skulle det blive svært at få hjælp. Mænd med fødselsdepressioner har nemlig markant sværere ved at få behandling end kvinder, viser en optælling foretaget af Politiken.

Kun 17 ud af landets 98 kommuner har gratis behandlingstilbud til mænd, mens 73 har tilbud til kvinder. Og det er, selv om næsten lige så mange mænd (7-10 pct.) som kvinder (10-14 pct.) hvert år rammes.