Svar og spørgsmål

Det er ikke så banalt, som man tror. Hver femte af os bruger ikke engang sæbe, når vi vasker hænder. Og mange os gør det i alt for kort tid. Men det bør vi gøre især af hensyn til ældre, gravide og folk med kroniske sygdomme. Håndvasken er nemlig en helt central del af forebyggelsen mod virus, ikke mindst på arbejdspladsen. For det er netop her, at 20 procent sløser med sæben, viser en undersøgelse foretaget af Yougov for firmaet Berendsen.

Hygiejnesygeplejerske Lisbeth Kyndi fra Infektionshygiejnisk Enhed på Rigshospitalet giver også svar på relaterede spørgsmål:

Fast eller flydende sæbe?

»Fast sæbe er lige så god som flydende sæbe. Den skal dog op at hænge eller ligge på en måde, så den tørrer, når den ikke er i brug«.

Hvad med neglelak?

»Bakterier og virusser sætter sig i ridserne i neglelakken, og kan derfor være en smittebærer«.

Er ringe uhygiejniske?

»Det er en god idé at tage ringen af før håndvask, da man bedre kan vaske huden under ringen«.

Skal vandet være varmt?

»Det har ingen betydning i forhold til bakterier, om vandet er koldt, lunkent eller varmt. Det er derimod bedst for huden, at du finder en behagelig temperatur«.

Hvad med håndtøring?

»I professionelle miljøer bruger man papirhåndklædet til at lukke for vandet. I husholdningen er det derimod ikke nødvendigt. Man skal dog huske, at udskifte håndklædet et par gange om ugen«.

Håndsprit eller håndvask?

»Den desinficerende håndsprit blev indført til det professionelle miljø, og er ikke nødvendigt i en almindelig husholdning. Det er dog en god ide, at have den med på tur. Men det duer kun, hvis du gnider det ind i huden indtil det er helt tørt«.