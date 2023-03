Sygeplejerskerne havde fået det, der siden kom til at hedde senfølger. I marts-april 2020 var det et nærmest ukendt fænomen.

Selv om den akutte sygdom var væk, blev de ikke raske. De havde mindst tre måneder efter sygdommens begyndelse fortsat udtalte problemer med svimmelhed, energimangel, smerter, hukommelsesbesvær, enorm træthed samt mistet smags- og lugtesans. I varierende grad.

En lille håndfuld sygeplejersker med senfølger fra M2 vendte aldrig tilbage til afdelingen. De blev opsagt sidste år. Tre er i dag førtidspensionister.

De kommer aldrig til at arbejde igen, selv om de deres alder taget i betragtning regnede med mindst ti år mere på arbejdsmarkedet.

En af afdelingens sygeplejersker, der blev svært ramt af senfølger, den 39-årige sygeplejerske Stine Gadgaard Hansen, arbejder i dag fortsat som sygeplejerske på Anker Fjord Hospice i Hvide Sande. To gange om ugen á 1,5 time. Hun forsøger med neglene at hænge fast i arbejdsmarkedet trods generne fra senfølgerne.

Chefsygeplejerske Bodil Overgaard forsøgte alt. Hun strakte sig længere, end overenskomster og regler tilsagde.

Det anerkender tre af de opsagte sygeplejersker, som Politiken har mødt.

De roser hospitalets indsats, men er også vrede. Som tidligere afdelingssygeplejerske på M2 Henny Færge Rabjerg formulerer det:

»Jeg kæmper med følelsen af, at vi blev kastet for løverne, da corona kom. Jeg har måttet kæmpe med min vrede. Jeg var virkelig vred, da det gik op for mig, hvor alvorligt det her var. Jeg var vred på Bodil. Jeg var vred på sygehusledelsen. Jeg var vred på alle. Men egentlig var jeg jo bare vred over, at jeg blev skadet«, siger hun.

Chefsygeplejerske Bodil Overgaard synes, det er voldsomt, at senfølgerne har været så invaliderende og varet i flere år, så hun har måttet opsige personale.

»Jeg havde et brændende ønske om, at mine medarbejdere ville komme tilbage. Når de som sygeplejersker har stået i front med covid-patienter og andre patienter under en pandemi, og så selv bliver syge på arbejdet, føler jeg også, at jeg som leder har en pligt til at gøre alt, være i hver en krog, så vi alle ved, at vi har gjort alt, vi kunne, for at få dem tilbage. Og det har vi gjort. Der var desværre bare intet at gøre«, siger hun.

Der findes ingen behandling af senfølger til corona, men de ramte blev tilknyttet senfølgeklinikken i Aarhus, undersøgt af infektionsmedicinere og neurologer. Kommunernes ergoterapeuter lærte dem at forvalte den energi, de aldrig havde og har nok af. Forstå deres nye, forandrede jeg.