Lamslået stavede hun sig gennem de to beskeder: Hendes senfølger var anerkendt som arbejdsskader. Alligevel fik hun 0 kroner i erstatning

Torgunn Jensdóttir har så alvorlige covid-senfølger, at kommunen tilkendte hende et fleksjob. Alligevel har hun ingen erstatning fået for den skade, som coronasmitten på arbejde medførte.