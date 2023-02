Det er klart rådet fra Politikens to testdommere, efter at de har smagt på seks forskellige glas rødbeder købt i de danske supermarkeder. Testens billigste produkt af mærket Freshona fra Lidl koster godt nok kun halvt så meget per kilo end testens næstbilligste produkt, men det smager og føles også derefter.

Prøv 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til vores digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu

Allerede abonnent? Log ind her