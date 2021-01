Fotoreportage fra en presset afdeling: Patienter, der svæver bevidstløst på kanten af døden. Kvinder og mænd i god form, der kæmper for hvert et åndedrag

AFMAGT. Sygeplejerske Line Colding Paulsen kalder på hjælp fra en kollega, der står ubeskyttet uden for isolationsstuen. Gennem masken får patienten den maksimale iltmængde, han overhovedet kan få, og alligevel slår det ikke til. Blodprøver og røntgenbilledet af lungerne peger i samme dunkle retning. Line Colding Paulsen bliver hos 81-årige Erik Nielsen og forsøger at forberede ham: ”Virussen har fået for godt fat i dig, hr. Nielsen. Det er ikke sikkert, at vi kan hjælpe dig igennem …”.