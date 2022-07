Christina Sindberg havde det overordnede ansvar for at fordele ambulancer. Efter at borgerne havde talt med den sundhedsfaglige visitator, var det Christinas ansvar som dispatcher at finde det rette køretøj til den konkrete hændelse og sikre, at ambulancer, TEMS (Tactical Emergency Medical Service) og andet sundhedsfaglig personale kunne komme sikkert frem til Field’s. Under skyderiet i Field’s brugte Christina seks forskellige radioer for at holde kontakt til politi, indsatsleder, TEMS og redning.

»Vi var i vagtskifte. Det her sker en time før, jeg egentlig skulle være gået hjem fra vagt. Men det var vigtigt for mig at følge hændelsen til dørs, når den var så stor, som den var«, fortæller Christina Sindberg.

Hun er vant til at have mange bolde i luften. Klokken 17.50 søndag aften blev AMK (akut medicinsk koordinering) vagtcentralens beredskab for ’stor hændelse’ aktiveret. Det betød, at Christina Sindberg begyndte at kalde flere ambulancer ind fra blandt andet Region Sjælland, som kunne stå standby rundt omkring i Region Hovedstaden. De var allerede på vej mod hovedstaden klokken 18.35.

I Akutberedskabet har de gjort, hvad de kunne, for at være forberedt på en hændelse som den i Field’s.

»Vi arbejder ikke med ’hvis’, men ’når’ det sker. Da jeg hørte det, så tænkte jeg: ’Okay, det er nu. Så gør vi det’. Det tror jeg også, jeg vil gøre næste gang. Et beredskab skal være klart. Det er derfor, vi er et beredskab«, fortæller Christina Sindberg.