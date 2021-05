Opsigelsen som støtteparti er ikke sendt. Men den grundlæggende tillid synes væk

Politiken bliver aldrig så lille en avis, at den ikke kan give en kompliment. Hånden på hjertet. Sofie Carsten Nielsen ligner ikke en, der ligger ned. Under en bogreol står fire par stiletter. De er til at tage på, når hun går ud. Et par langstilkede flaskegrønne skiller sig ud. Titlerne i bogreolen lyder blandt andet: ’Amerikanske tænkere’ og ’Creative Intelligence’. Den forhenværende amerikanske udenrigsminister Madeleine Albrights erindringer og bogen ’Search Inside Yourself’ står her også. Det er et partilederkontor. Magtfuldt, med et feminint og intellektuelt strejf.

Skinnet bedrager dog noget. Sofie Carsten Nielsen og de radikale er sårede. Af dårlige meningsmålinger. Af et #MeToo-opgør, som har ramt partiet hårdere end måske nogen anden organisation, kommune eller virksomhed i Danmark.

Af at være et støtteparti for en socialdemokratisk statsminister, der demonstrativt roser Dansk Folkepartis moder, Pia Kjærsgaards fremsynethed på udlændingeområdet, og dermed også siger sin mening om de radikale.

Hvad siger du og Mette Frederiksen til hinanden, når I mødes?

»Vi taler ordentligt sammen. Nøgternt og direkte om der, hvor der er virkelig langt mellem os. Min tid skal ikke bruges på bitterhed. Det er den for dyrebar til«.