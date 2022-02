»Jeg er ikke psykisk syg, jeg er ikke psykisk syg, jeg er ikke psykisk syg«

»I’m married to Gud«, svarer han med amerikansk accent på spørgsmålet om, hvordan han har lært at spille, og så peger han op i loftet og tilbyder et kig ned i slangeskindstasken, hvor der ligger en pakke røde Winston, en håndfuld løse pebernødder og både et dansk og et udenlandsk pas, som begge er fuldstændig overstregede med kodesprog, adgangskoder, agentnavne og fine, pressede efterårsblade.

