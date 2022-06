»Du sværger med hånden på Bibelen, at du vil være tavs og gøre alt, hvad stormesteren forlanger af dig«

Torben Dhalvad vil bryde den ed, som han gav til frimurerordenen for snart 25 år siden. Højtstående tidligere medlemmer af frimurerordenen opfordrer nu i et åbent brev ordenens højeste råd til at afsætte stormester Walter Schwartz. Det er første gang i ordenens 277-årige historie, at et sådant krav rejses. Underskriverne beskylder stormesteren for trusler samt unødvendige og vilkårlige ekskluderinger. Torben Dhalvad er en af initiativtagerne til brevet. Han mener, at stormesteren har udnyttet sin enevældige magt til at skabe en sekt.