»Det er en så langt ude og trumpistisk udtalelse, at jeg aldrig troede, man skulle høre det fra en statsministerkandidat«

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) beskylder Venstre for at have tiltaget sig Donald Trumpske kampagnemetoder ved at drive en konsekvent mistillidsdagsorden over for myndigheder og ministre.