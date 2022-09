I et år har politiet stoppet Mohammeds familie igen og igen. Og en nat i april fik det alvorlige konsekvenser

En familie i Vejle har gennem mere end et år følt sig chikaneret af en gruppe betjente fra Sydøstjyllands Politi. Det hele begyndte med en klage over politivold, siger de. Familiens sag viser, at nogle politienheder accepterer vold og magtmisbrug, siger deres advokat. Sydøstjyllands Politi har ingen kommentarer til kritikken.