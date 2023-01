»Jeg er sammen med min kone og 12-årige datter i biografen. Vi skal se den nye ’Minions’.

Min kone skal på toilettet, og min datter og jeg går ud i kiosken. Vi har netop købt et par flasker vand og chokolade, da jeg hører det første brag.

Jeg kommer fra Afghanistan, så jeg er vant til skyderier, men det kan jeg slet ikke forestille mig i Field’s. Jeg tænker, at det måske er et bildæk, som er sprunget.

Så går der et par sekunder, og så er der endnu et højt brag. Jeg vender mig om for at se, hvor lyden kommer fra, og så står gerningsmanden lige foran mig«.