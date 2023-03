Absurde regler og lange ventetider som udenlandsk læge: »Det giver ingen mening. Hvad er det for en regel?«

I hjemlandet Irak var dagene lange, lønnen som læge for lav. I morgentimerne tilså Ali Diksin sine patienter, men ofte blev morgen til nat, og Ali tilbragte mere end to døgn på sygehuset. Han fik i gennemsnit fire timers søvn i lange perioder, før det gik op for ham, at hans datter og fremtidige børn ikke skulle leve sådan et liv. Han ville give dem et liv, hvor de kan få sig en god uddannelse og et arbejdsliv med gode vilkår. Et, hvor de kan forsørge sig selv, og hvor de ikke skal ligge søvnløse over deres økonomi.