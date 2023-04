Løkke om tiden uden for politik: »Jeg sad bare og sumpede hen. Det blev mañana, mañana, ikk’«

Lars Løkke Rasmussen har altid haft det svært med udenrigsministre. Nu er han det selv, men han nægter at blive sådan en ’hør-hvor-vi-gungrer-minister’, der kan få freden til at sænke sig i Mellemøsten. Politiken rejste med ham til Færøerne for at få et indblik i livet som udenrigsminister, partiformand og regeringsledelsesmedlem. Han bebrejder sig selv at have været alt for floromvunden i sine tidligere diskussioner med Grønland.