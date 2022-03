»Når dagen er slut, kan jeg helt fysisk se foran mig, hvad jeg har skabt og brugt undervisningen til«

Ellen Leth Kær fandt sig aldrig helt til rette i folkeskolen. Nu stortrives hun med at omsætte sine ideer til praktik i værkstedet på Roskilde Festival Højskole, der gør en dyd ud af at være til for alle – og i særdeleshed nå unge, der har brug for at bruge hænderne.