Klimaforandringer får varslerne om stormflod i Kattegat til at stikke helt af

Mark Payne er som alle andre klimaforskere vant til forudsigelser om, at der bliver 3-4 grader varmere, at regnen kommer væltende i endnu større mængder, og at frosten forsvinder. Men det er sjældent, at et resultat er så iøjnefaldende, som da han som ansvarlig for DMI’s klimaatlas undersøgte, hvor ofte der i slutningen af århundredet vil blive varslet forhøjet vandstand ved de danske kyster.

