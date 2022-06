De risikerer at få danmarkshistoriens største byggeri i baghaven. Og de har rustet sig til tænderne

Regeringen står umiddelbart foran at frigive en forundersøgelse af den moderne danmarkshistories største byggeprojekt, en fast forbindelse over Kattegat via Samsø. Indtil det sker, er de fleste politikere tilbageholdende med at udtale sig. Modstanderne har derimod organiseret sig bedre end mod noget andet megaprojekt. Vi fulgte ruten fra Østjylland over Samsø til Sjælland og bad om at få udpeget de områder, som kommer til at lide mest under en ny motorvej og jernbane.