Da hendes bog sidste år udkom i Norge, efterlod den anmelderne i »choklignende fryd«

En kvinde bliver på sin 40-års fødselsdag fejret på en grufuld måde: Alle hendes venner springer frem fra soveværelset med en surprisefest. Det er tid til at gøre status over venskaber på kryds og tværs. Forfatter Monica Isakstuens roman ’Mine venner’ blev et hedt samtaleemne, da den udkom i Norge. Nu kommer den grumme satire om veninders jalousi, hævntørst og jagt på titlen som bedsteven på dansk.