Stort anlagt bog ender som en intellektuel ruin

Ingen aner, hvordan krigen i det europæiske hus vil ende. Men enhver kan se, at Ukraine-krigen udgør en ny historisk skillelinje, en ny europæisk tidsregning. Hvad der var sandheder i går, kan i mødet med historiens store skæringspunkter træde frem som et falsum i morgen, og med krigen kommer vi alle til at læse og forstå Europa i et grundlæggende forandret perspektiv.