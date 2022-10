Chefredaktøren anmelder spionchefens bog: Hårrejsende og rystende læsning

Men vi har aldrig hørt i detaljer, hvordan politiet forsøgte at presse ham til en tilståelse for anklager, han ikke kendte det fulde indhold eller omfang af. Vi har ikke hørt, at politiet parallelt med anholdelsen i lufthavnen ransagede Lars Findsens private hjem i Charlottenlund. Vi har heller ikke hørt, at Findsens 16-årige søn uforvarende dukkede op under ransagningen, men blot blev sendt af sted igen af politiet uden nærmere forklaring.