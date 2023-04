Eksperterne har diskuteret i hundrede år: Hvor i alverden er det lille stykke gul mur?

’Pige med perleørering’ har et nærvær, så jeg synes, hun vender blikket mod mig lige i det sekund, jeg træder hen til hendes lille lærred. ’Mælkepigen’ er så levende, at man får hjertebanken. Vermeer selv er til stede med sit maleriske mesterskab i alle udstillingens sale, i alle penselstrøg og i alle disse vibrerende intense interiører, som ofte iscenesætter en musicerende, tænkende eller skrivende kvinde, der forstyrres af noget udefra. Et brev. Et blik. En bejler. Hov, hun kigger lige op og fanger os med sit blik, ligesom maleren har fanget hende med sit blik. Meget hos Vermeer handler akkurat om blikket. Maleriet. Kunsten.