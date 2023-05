Hyldest til ikoniske plader: Dansk forlag har fået en bragende god idé

At hylde en håndfuld skelsættende danske album med kunstnere som Natasja, Kim Larsen og Malk de Koijn i bogform er ganske enkelt en fordømt god idé. Hver især står bladene i det spraglede og fint udvalgte femkløver, der fuldendes af Anne Linnet/Marquis de Sade og Sods/Sort Sol, som musikalske monumenter for deres tid og genrer.

Serien ’Danske albums’ med de fem små indbydende bøger fra forlaget Multivers, der har fostret denne strålende idé, er en påmindelse om, hvor stærkt et kunstnerisk udtryk et musikalbum i sin helhed er over for de enkelte sange, som nu igen er blevet musikbranchens stærkeste udspil på streamingtjenesterne og de evindelige playlister med tidens hits.