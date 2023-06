Bag ved enhver ’præmiehomo’ står en superskurk, som blev forvist til skammekrogen

Alle kender Oscar Wilde, victoriatidens flamboyante dandy, rap i replikken, skamløst udsvævende og til slut kylet i tugthuset af enkedronningens stramtandede og homofobiske retsapparat. Men hvem husker hans unge elsker lord Douglas, der endte som homohadende antisemit og døde ensom og fattig i 1945?

Der findes homoseksuelle, vi hædrer for vovemod og vid. Og andre, som ties ihjel. Vi elsker at tiljuble fordums stolte homopionerer, fordi de bekræfter os i, at retfærdigheden sker fyldest, og at alting trods alt var værre i gamle dage. Men vi fortrænger, mens vi husker. Bag ved enhver ’præmiehomo’ står der en superskurk, som blev forvist til historiens skammekrog eller sænket i kollektiv glemsel.