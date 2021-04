5 hjerter til Dragsted: Rettroende marxister vil vrænge på næsen. Forbenede borgerlige vil få bekræftet fordommene

For få uger siden kritiserede venstrefløjens grand old man, den 86-årige Preben Wilhjelm, her i avisen nutidens venstrefløj for at være »lige lovlig tam«. Hvor er visionerne og mærkesagerne, spurgte han.

Nu får han i bogform svar på tiltale fra aktivisten, debattøren og det tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten Pelle Dragsted, som er trådt mere og mere i karakter som den yderste venstrefløjs mest interessante stemme og fornyer.