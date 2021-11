Jeg kunne se med det samme, at den var gal med Christian. Måden, han faldt på, var helt forkert

Vi har et mål, vi gerne vil opnå, og i fællesskab skal vi prøve at finde en vej frem til det. Vi har tilskuere på, og vi har hele Danmark med os. Vi får endda penge for det. Vi arbejder hårdt og professionelt hele dagen, og om aftenen hygger vi os og får et glas vin og snakker om, hvor langt vi er kommet, og hvad vi skal arbejde med.

