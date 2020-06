I fredags udkom Lady Gagas nye album, ’Cromatic’ - en udgivelse, der hviler et vist pres på. For vil det lykkes Lady Gaga at genføde sig selv i en ny inkarnation....igen? I det her afsnit fortæller musikanmelder Pernille Jensen om Lady Gaga - der først var verdens største popstjerne, så kriseramt og skadet, og sidste år tilbage på toppen med 'A Star Is Born'.