Anmeldelse: Glem mink, se hellere 'Mank'. For David Finchers nye film har ikke en eneste skønhedsfejl

Problemet er selvhadet, for hans talent rækker meget længere end til at finde på en B-film på to minutter, mens han griner hånligt af dem, der ikke kan finde ud af det. Og på et tidspunkt bliver både latterens ejermand og de store pengemænd trætte. 42 år gammel er han på vej ned på alle tænkelige måder.

