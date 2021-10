5 hjerter fra Kim Skotte: Jeg knuselsker Wes Andersons nye stjernespækkede film

Selve ideen er vidunderligt nørdet. ’The French Despatch’ er Wes Andersons hyldest til magasinet The New Yorker. Tidsskriftet, som siden det blev grundlagt af dets mangeårige redaktør Harold Ross og hans økonomiske bagmand Raoul Fleischmann i 1925, har holdt den kultiverede journalistiske fane højt. Ikke blot i USA, men over hele verden, hvor mennesker med sans for journalistisk kvalitet, interesse for den nye litteratur og det diskrete kosmopolitiske vid stadig trofast abonnerer på tidsskriftet.

