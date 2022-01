Kim Skotte: Denzel Washington er så fascinerende som Macbeth, at jeg forbløffende hurtigt glemmer alt om hudfarve og repræsentation

Men helt lade være med at spørge kan jeg så alligevel ikke. Hvorfor har Joel Coen uden sin ellers uadskillelige bror Ethan valgt lige netop ’Macbeth’? En del af svaret er indlysende. Især i de tidlige film, fra ’Blood Simple’ og ’Miller’s Crossing’ til ’Fargo’, var Coen-brødrene stærkt optagede af noir-dramaets mørke skæbnefortælling. Her er ’Macbeth’ en slags urtekst om magtbegær og hybris. Macbeths tronstol er Coen-brødrenes hovedstol, og deres slebne og vittige sans for retorik kan siges at pege direkte tilbage på Shakespeare.

