De skrappe madammers Meryl Streep hyldes i forrygende comeback

Først stjal hun scenen over for Kate Winslet i krimiserien ’Mare of Easttown’. Så vandt hun en Emmy for sin første store hovedrolle som afdanket standupkomiker i komedieserien ’Hacks’ - en rolle, der også netop har indbragt hende en Golden Globe. Vi tegner et portræt af den respekterede veteranskuespiller Jean Smart, der har brilleret i biroller på tv i 40 år, og som havde et fabelagtigt 2021.