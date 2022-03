Instruktørstjerne: Diamantbranchen er et stort bedrag

Egentlig tror Jason Kohn ikke på, at dokumentarfilm kan ændre verden. Alligevel bliver han ved med at lave dem. Hans CPH:DOX-aktuelle diamantthriller river tæppet væk under den internationale diamantindustri og blotlægger myten om diamanterne som en kalejdoskopisk illusion, der fastholder taget i os, selv når vi ved, at den er falsk.