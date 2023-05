Første akt er smuk, sjov, sød, som en Disney-drøm skal være. Men så træder Ariel op på land

»Jeg forholder mig ikke til negativiteten«, sagde skuespiller Halle Bailey til Variety tilbage i 2019, efter at traileren til Disneys genindspilning af deres egen klassiker ’Den lille havfrue’ var frigivet.

Det viste sig snart at være umuligt. I et politisk og kulturelt opdelt USA var det for kontroversielt, at hun som sort kvinde havde fået rollen som det ariske havdyr Ariel i den nye live action-version af den Oscar-nominerede originalfilm fra 1989.