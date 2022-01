»Det her er helt vildt, uhørt«: Hun var den første kvindelige verdensstjerne i malerkunsten, men blev skrevet ud af historien. Nu gør hun comeback

I sin samtid blev Sofonisba Anguissola set som et mirakel. En kvinde, der malede så friskt og nyskabende, at hendes malerier blev et modefænomen i 1500-tallets adel. Hun fik gode råd af Michelangelo, var med i verdens første kunsthistoriske opslagsværk og havde et over 90 år langt, kulørt liv. Men hun blev skrevet ud af kunsthistorien. Nu er hendes værker på vej tilbage til overfladen.