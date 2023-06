Hun har taget et uventet stort skridt op ad stigen: SMK må ikke blive en klub for en særlig slags mennesker

Astrid la Cour, der 1. maj blev ny direktør på Statens Museum for Kunst, vil dele sin forelskelse i museet med hele landet. Hun vil have mere samtidskunst, gøre museet mere til et sted, folk har lyst til at opholde sig i længe, og så vil hun være medarbejdernes direktør mere end den offentlige debats, siger hun.