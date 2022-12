Politiken vinder exceptionel pris

»Det er meget glædeligt, at listen af vindere fra Politiken i år afspejler bredden i vores visuelle produktion. Og så er det særligt glædeligt, at vi også bliver belønnet for en af vores podcasts. Det er en udsendelse, som jeg håber, at alle vil gå ind og høre, for den er virkelig rørende og på alle måder et godt eksempel på, hvordan man kan producere podcast fra en avis i 2022«, siger Troels Behrendt Jørgensen, Politikens digitale direktør.