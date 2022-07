Var det virkelig her, i det smukke, grønne Teletubbyland, man reddede verden fra en mulig atomkrig?

Legenden fortæller, at det var her i nærheden, at danske soldater i 1962 observerede, at sovjetiske skibe med retning mod Cuba vendte om. Verden havde været tæt på en mulig atomkrig. Var det de danske observationer, der gjorde amerikanerne og præsident Kennedy opmærksomme på, at faren var drevet over? Herhjemme er historien ofte blevet genfortalt, men historikere mener, at vores allierede mod vest allerede var fuldt opdaterede på situationen.