Den danske Elvis fra Nordsjælland: Han skulle have været jurist ... men blev i stedet folkeeje

For generationer af radiolyttere og popfans er ovenstående linjer snævert forbundet med Michael Bundesens stemme. Og med et Danmark, hvor storken er en dejlig flyver, og hvor man drak majdrik i spandevis, når ikke man spiste hotdogs med brutale løg eller kylling med softice og pølser – eller tog ud for at fange en Hundejg sammen med Harry.

Få det store overblik for 1 kr. Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind