Hvor er dansk popmusik på vej hen?

Gåpåmod og energi er der masser af i dansk musik lige nu. Og spændvidden går fra fodkold elektropop over terapeutiske lydlandskaber til støjforrevne sømænd. Men mangler der mod og originalitet i de mange musikalske krumspring? Pernille Jensen og Simon Lund sætter 12 nye danske udgivelser under lup og tegner et billede af dansk popmusik lige nu.