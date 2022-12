TikTok har for alvor rykket ved den musikalske magtbalance, mens Spotify er stedet, en sang går hen for at dø

2022 blev året, hvor vi triumferede ved vores fysiske tilstedeværelse på festivaler og spillesteder. Et år, hvor popstjerner gik på klub eller til bekendelse, mens et paradigmeskift satte ind i dansk musik. Og et år, hvor en virus fra Kina blev ved med at lave radikalt om på musikbranchen. Og nej, det er nok ikke den virus, du tror, det er. Musikredaktøren gør status på musikåret 2022.