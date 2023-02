Unge mennesker i København går for tiden rundt med brynjer, gennemsigtige mavebluser og strikkede kyser og ligner krydsninger mellem storby-alfer og 90’er-popstjerner, og det skyldes den obskure sanger Caroline Polachek, der mandag aften spillede koncert på et udsolgt Store Vega. Polachek er nemlig både modeikon og et af tidens mest originale og særegne popfænomener.

