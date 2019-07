Topkarakter fra Kim Skotte: Saxofonprinsen Joshua Redman spillede en gennemført mesterlig koncert

Joshua Redmans afdøde far, Dewey Redman, var allestedsnærværende, da den amerikanske saxofonist gav koncert onsdag ved Copenhagen Jazz Festival, hvor han både spillede numre af faren og sine egne kompositioner fra sit nye album, 'Still Dreaming', som viderefører arven fra og stilen fra Dewey Redmans kvartet Old and New Dreams.