Jeg forberedte mig faktisk ikke specielt meget inden rejsen. Jeg havde en lille testtur Danmark rundt nogle år tidligere, men ellers brugte jeg tiden på at finde det helt rigtige cykelgrej. Jeg gik all in på at nørde godt grej, da jeg vidste, at jeg skulle igennem den russiske vinter og et par lande, der ikke går op i asfalterede veje.

Jeg skar helt ned på vægten i min oppakning og prøvede at gøre det hele meget praktisk. Men til sidst endte jeg med at fylde den med en masse tungt og unødvendigt kameraudstyr. Så i alt cyklede jeg med ca. 45 kilo. Jeg kunne egentlig nok have nøjedes med min cykel, telt og sovepose, så i princippet kræver det ikke så meget at tage sådan en tur.

De fleste, jeg har mødt på turen, har sagt: »Jeg kunne aldrig gøre det, du gør« – men det passer altså ikke. Men jeg anbefaler helt klart at finde en god plan for visaene til de forskellige lande. Det fik jeg hjælp til hjemmefra.