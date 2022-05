På polarforskerens ønskeø sover du på kanten af klippen og vågner til fjordudsigt og lokal gourmetmad

Vores lille hytte strækker sig ud over klippen, og stuen slutter brat ved de høje vinduer, hvor vandet nærmest fortsætter i forlængelse af det plyssede gulvtæppe. Vi svæver over fjorden, som er så klar og blå, at det er svært at forstå, at vi stadig befinder os på den nordlige halvkugle.

