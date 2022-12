Så sker det. Man kan ikke mærke det, men kigger man ud over kanten og ned, ser man det; hvor den tunge kurv før stod ubevægelig på jorden, glider den nu vægtløs hen over den. Vi er lettet! Overalt omkring os ser vi, at de andre luftballoner også én for én slipper kontakten med jorden. Himlen fyldes med flere hundrede svævende giganter – så mange og så tæt, at nogle af ballonerne puffer blidt til hinanden.

Prøv 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til vores digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu

Allerede abonnent? Log ind her