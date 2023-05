»1.500 kroner for 15 dage? Det lyder simpelthen for godt til at være sandt«.

Jeg sidder med en farvestrålende brochure, som lå i min morgenavis, og beslutter at vove forsøget. 15 dage på Nordcypern i marts på luksushoteller: 7 dages studierejse og 8 dages afslapning på stranden. Med i prisen er flyrejse, morgenmad alle dage, guidede busture rundt på øen og alle entreer betalt.