»Jeg kan bedst fortælle om de seneste to år ved at starte med den her historie: Jeg nød overhovedet ikke at være til VM i 2018. Jeg ville bare hjem. Det er ikke engang løgn. Det siger lidt om, hvor jeg var henne. Jeg ville seriøst bare gerne hjem. Jeg var ligeglad med, hvordan det gik. Hvis vi blev slået ud, var det fint nok med mig, tænkte jeg. Jeg nød overhovedet ikke noget af en oplevelse, der burde være så fantastisk«.

Han skæver kort ud ad vinduet. Beachbaren ligger så godt, at han kun kan se strand og det blå vand.

»Jeg har alle de penge, jeg gerne vil have. Jeg har en stor bil, et stort hus, og jeg er berømt i andres øjne. Men jeg har kæmpet med at være glad de seneste to år, og jeg var det slet ikke i 2018. Jeg kunne mærke, at min krop var ved at bryde sammen«.

»Jeg havde problemer med min lænd, mine hofter og min ene akillessene. Det fremstod glasklart for mig, at jeg ikke havde en chance for at spille fodbold, indtil jeg bliver 40 år, hvis jeg ikke ændrede noget. Derudover havde jeg også nogle private problemer, som jeg gerne vil holde for mig selv. Men sammenlagt skabte det hele en depression. Jeg var helt ude at skide. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre«.

Foto: Finn Frandsen Pione Sisto har de seneste to år kæmpet med at finde glæden ved at være professionel fodboldspiller.

Ifølge Pione Sisto har de seneste to år været den største udfordring i hans liv.

»Jeg har kæmpet en svær kamp mellem mit gamle jeg og den nye udgave af mig selv, som jeg gerne vil være. En Pione, der er stærkere og ikke lader sig gå så meget på over, hvad andre mener om ham. Jeg har aldrig prøvet noget så hårdt, men jeg mener, at jeg står et meget bedre sted i mit liv nu«.

Den ændring så ikke ud til at være nødvendig i begyndelsen af 2018.

Den danske x-faktor

I Brøndby 22. marts møder Danmark et hårdtspillende Panama i en testkamp tre måneder inden VM. Det er et grimt opgør med én smuk detalje.

Ved stillingen 0-0 efter 68 minutters spil modtager Pione Sisto bolden fra Thomas Delaney på kanten af Panamas straffesparksfelt. Med tre hurtige driblinger formår Sisto at skære ind i banen, holde tre modstandere på afstand og placere bolden i det lange hjørne. Målmanden er ikke i nærheden af at redde forsøget. Sistos første scoring på landsholdet bliver sejrsmålet. Det var først efterfølgende, at alle opdagede, at han tilmed havde gjort det hele uden at have snøret sine støvler.

»Når de her ting lykkes, så kan han levere noget af det mest uforudsigelige spil, vi har på landsholdet«, roser Brian Laudrup fra sin kommentatorplads.

Ifølge mediet Transfermarkt ligger Pione Sistos markedsværdi i det første halvår af 2018 på 112 mio. kr. Celta Vigo øjner muligheden for at tjene gode penge på danskeren efter VM. De melder ud, at interessen for ham er stor, i håb om at skabe en budkrig.

Foto: Finn Frandsen Pione Sisto kaster sig over boldene som den første under Celta Vigos træning. Hans teknik skiller sig ud selv i en La Liga-klub.

Både herhjemme og i udlandet udråber fodboldkyndige Pione Sisto til en vigtig x-faktor for landsholdet ved VM. Hvis han spiller en god slutrunde, kan Danmark komme langt.

Men Panama-kampen bliver det sidste store højdepunkt for Pione Sisto i en lang periode.

Pione Sisto er landstræner Åge Hareides førstevalg på venstrekanten i de tre efterfølgende venskabskampe mod Chile, Sverige og Mexico. Men Sisto bliver taget ud i alle tre opgør. I de to sidste tilfælde allerede i pausen.

»Jeg kunne ikke håndtere, at folk kritiserede mig, da det ikke gik så godt i kampene op til og under VM. Jeg kunne ikke lukke det ude, fordi jeg kæmpede mig selv og min fysik. Al den selvtillid, som jeg havde fået mod Panama, tabte jeg i de tre kampe«.

Presset vokser på Hareide fra medier og fans. Men han holder fast og starter inde med Sisto i alle VM-gruppekampe mod Peru, Australien og Frankrig. Sisto lever ikke op til forventningerne.

I landsholdslejren i Rusland ses Åge Hareide ofte gå rundt på banen med den ene arm om Pione Sisto, kun de to.

»Jeg var tæt med Åge Hareide og Mathias ’Zanka’ Jørgensen. Når de spurgte ind til mig, åbnede jeg lidt op om mine problemer, men jeg fortalte ikke alt. Jeg ville ikke virke svag. Hareide blev ved med at bruge mig. Det slog mig først senere hen, hvor meget han kæmpede for mig udadtil. Det kunne jeg ikke sætte pris på dengang, men det gør jeg helt vildt meget nu. Jeg var tilbageholdende, når han spurgte ind til mit niveaudyk, fordi jeg ikke forstod, hvor meget han ønskede, at jeg skulle få succes«.

Foto: Finn Frandsen »Hareide blev ved med at bruge mig. Det slog mig først senere hen, hvor meget han kæmpede for mig udadtil«, siger Pione Sisto om tiden inden og under VM.

Op til den dramatiske ottendedelsfinale mod Kroatien vælger Åge Hareide at erstatte Pione Sisto med Martin Braithwaite i startopstillingen. Over for medierne fastholder Pione Sisto gennem hele slutrunden, at han stadig har masser af selvtillid. I virkeligheden er han knust. Det gør meget ondt at miste startpladsen og gå fra at være et af Hareides sikreste kort til at sidde på bænken.

Diæt har ændret fysikken

Efter VM logger Pione Sisto ind på sin Instagram-profil. Han skriver et opslag, hvor kan kalder sig selv den mest hadede fodboldspiller i Danmark.

»Det står jeg stadig ved, fordi sådan havde jeg det på det tidspunkt. Jeg var frustreret over at få dumpekarakter i medierne på grund af min præstationer, når jeg gennemgik de ting, som jeg gjorde. Selv om jeg var den eneste, der kendte til dem. Der var nogle forventninger, jeg ikke kunne leve op til. Det føltes, som om at hvis jeg ikke driblede tre mand og lagde bolden op i hjørnet, så havde jeg ikke haft en god kamp i andres øjne. Sådan noget er svært at leve op til, og det skulle jeg ikke lade mig påvirke af, men det kunne jeg ikke lave være med«.

Pione Sisto kigger ned på sit halvtomme juiceglas. Dernæst ser han igen op. Først kommer der et smil, dernæst et grin. Han ved godt, hvad der bliver spurgt om nu, inden dagens interview er overstået.

Hvad gik din frugt- og juicekur ud på? De siger, at du er blevet skør, Pione.

»Jeg tænker, at folk kalder mig skør, fordi de ikke vil tænke over, om jeg kunne have fat i den lange ende. Jeg lavede en udrensning, fordi jeg ville lave om på min kost. Jeg må spise, som jeg vil. Klubben tvinger mig ikke til at følge en kostplan, og jeg har selv betalt for min egen diætist. De her ting er ikke blevet gjort uovervejet. Det har måske været fremstillet sådan, men det er ikke sandheden«.

Foto: Finn Frandsen Det er umuligt at sidde over for Pione Sisto i mere end 10 minutter uden at modtage et smil eller høre et højlydt grin. Selv om han har kæmpet meget med sig selv de seneste år.

Han skruer op for tempoet i sin talestrøm og slår ud med armene.

»Jeg havde ikke opnået de resultater i min fodboldkarriere, som jeg gerne ville, og jeg kunne mærke, at min krop ikke havde det godt. Så måtte jeg kigge på, hvad jeg kunne ændre, og jeg mente, at jeg kunne rykke mig via min kost«.

»Jeg har været omkring 80 procent plantebaseret siden min udrensning. Jeg er kommet af med alle mine fysiske problemer. Jeg har medspillere, der kæmper med samme problemer med ankler og lænd, som jeg havde. De siger, at jeg er skør, fordi jeg spiser på den måde, som jeg gør, men jeg kan mærke, at jeg i de kommende tre til fem år vil stå stærkere, end jeg nogensinde har gjort før, på grund af det«.